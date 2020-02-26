KDK'dan OHAL kayıtları HİTAP'dan silinmelidir kararı

Olayda, Üniversitede görev yapmakta iken "FETO/PDY ile bağlantılı veya söz konusu örgüte destek ya da yardımcı olma durumu olan personel" kapsamıyla soruşturma acılan ve 19.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı gereğince kamu görevinden çıkarılan, Trabzon İdare Mahkemesinin 28.02.2019 tarih ve 2019/252 K. Sayılı kararınca 19.04.2019 tarihinde kamu görevine geri donen ilgilinin "SGK HİTAP kayıtlarından açığa alınma ihraç kararlarının silinmesi talebinin idarece reddedilmesi" üzerine KDK'ya başvurmuştur.

Üniversite ise, mahkeme sürecinin bitmediği, dosyanın istinafta olduğu ile SGK'nın duyurusunu gerekçe göstermiştir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı DPB'nın 28/1/2019 tarihinde yayınlamış olduğu duyurusunda, İdare mahkemelerince alınan iptal kararları üzerine görevlerine iadeleri yapılanlar için kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte, kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin bilgilerin hizmet belgesi/hizmet cetvellerinden silinmesi, ancak kamu görevinden çıkarılma ve iade edilmelerine ilişkin kanun hükmünde kararname örneklerinin/yargı kararlarının özlük dosyalarında saklanması gerektiği ifade edilmiştir.

KDK'nın tavsiye kararında belirtilen şu hususun altını özellikle çizilmesi gerekmektedir: Görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgiler ile kamu görevinden çıkarılma bilgisinin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun göreve iade edilenler hakkında olumsuz algılara yol açabileceği, personelin işyeri huzurunu olumsuz yönde etkileyebileceği, maddi ve manevi zararına yol açabileceği de değerlendirilmektedir.

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