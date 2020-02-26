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Alman ordusunda corona virüsü alarmı

Bir askerin corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üsün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.
 26 Şubat 2020 16:34
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Alman ordusunda corona virüsü alarmı

Avrupa'da son olarak corona virüsünün görüldüğü ülke Yunanistan olurken, Almanya'dan da benzer bir haber geldi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde corona virüs vakalarına rastlandı.

Alman Bild gazetesi, Alman ordusunda da corona virüsü paniği yaşandığını duyurdu. Almanya'nın Göppingen kentinde bir kişi corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 47 yaşındaki bir kişi corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kişiye virüsün bir asker aracılığıyla bulaştığı iddia ediliyor. Asker virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bir askerin corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üsün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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