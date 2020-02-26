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İzzet Yıldızhan'ın Piyano ile imtihanı

Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan piyano eşliğinde türkü söyledi
 26 Şubat 2020 16:35
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İzzet Yıldızhan'ın Piyano ile imtihanı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, piyano çalarken türkü söylediği anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın piyano eşliğinde türkü söylemesi sosyal medyada en çok paylaşım ve yorum alan video oldu.

Yıldızhan'ın piyano ile hep aynı ritimde türküye eşlik etmesi eleştirilere neden oldu
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