İzzet Yıldızhan'ın Piyano ile imtihanı
Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan piyano eşliğinde türkü söyledi
|26 Şubat 2020 16:35
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, piyano çalarken türkü söylediği anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın piyano eşliğinde türkü söylemesi sosyal medyada en çok paylaşım ve yorum alan video oldu.
Yıldızhan'ın piyano ile hep aynı ritimde türküye eşlik etmesi eleştirilere neden oldu
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