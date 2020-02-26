Üniversitelerde hangi unvanda ne kadar akademisyen var?
Yüksek Öğretim Kurulu'nun çıkardığı Yükseköğretim Dergisi'nin verilerine göre Üniversitelerde toplamda 170 bin 561 akademisyen yer alıyor
|26 Şubat 2020 16:51
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Yüksek Öğretim Kurulu'nun çıkardığı Yükseköğretim Dergisi'nin verilerine göre Üniversitelerde toplamda 170 bin 561 akademisyen yer alıyor.
170 bin 561 akademisyenin 144 bin 809'u devlet, 25 bin 752'si de vakıf üniversitelerinde yer alıyor.
170 bin 561 akademisyenin unvan bazında dağılımı ise şu şekilde
Profesör- 27 bin 861
Doçent- 16 bin 383
Dr. Öğretim Üyesi- 40 bin 231
Öğretim Görevlisi- 36 bin 984
Araştırma Görevlisi- 49 bin 102
Türkiye'de toplamda 207 Yükseköğretim Kurumu mevcut. Bunların 129'u devlet, 73'ü de vakıf üniversiteleri, 5 de Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak yer alıyor.
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