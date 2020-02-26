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Üniversitelerde hangi unvanda ne kadar akademisyen var?

Yüksek Öğretim Kurulu'nun çıkardığı Yükseköğretim Dergisi'nin verilerine göre Üniversitelerde toplamda 170 bin 561 akademisyen yer alıyor
 26 Şubat 2020 16:51
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Üniversitelerde hangi unvanda ne kadar akademisyen var?

Yüksek Öğretim Kurulu'nun çıkardığı Yükseköğretim Dergisi'nin verilerine göre Üniversitelerde toplamda 170 bin 561 akademisyen yer alıyor.

170 bin 561 akademisyenin 144 bin 809'u devlet, 25 bin 752'si de vakıf üniversitelerinde yer alıyor.

170 bin 561 akademisyenin unvan bazında dağılımı ise şu şekilde

Profesör- 27 bin 861

Doçent- 16 bin 383

Dr. Öğretim Üyesi- 40 bin 231

Öğretim Görevlisi- 36 bin 984

Araştırma Görevlisi- 49 bin 102

Türkiye'de toplamda 207 Yükseköğretim Kurumu mevcut. Bunların 129'u devlet, 73'ü de vakıf üniversiteleri, 5 de Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak yer alıyor.

Memurlar.Net
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