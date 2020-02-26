Japonya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 oldu
|26 Şubat 2020 16:56
|Yazdır
Japonya'da korona virüsüne yakalanan bir kişi daha zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7'ye yükselirken, toplam vaka sayısının da 875'e çıktığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da bir kişi daha hayatını kaybetti. 13 Şubat'ta ateş belirtisi göstererek hastaneye kaldırılan bir Tokyo sakininin zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Şahısa 18 Şubat'ta Korona Virüsü teşhisi konulduğu öğrenildi. Son can kaybı ile birlikte ülke genelinde gerçekleşen virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7'ye yükseldi. Yedi ölüm vakasının 4'ünü Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.
Gemiden yeni vakalar
Öte yandan, Japonya Sağlık Bakanlığı daha önce Korona Virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden 14 kişinin daha virüs taşıdığının tespit edildiğini duyurdu. 14 yeni vakanın beşini yolcuların, dokuzunu ise mürettebatın oluşturduğu açıklandı. Böylece gemiden şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 705'e yükselirken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 875'e çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DSÖ: Paniğe gerek yok, bu bir salgın değil
26 Şubat 2020 16:57
|Alman ordusunda corona virüsü alarmı
26 Şubat 2020 16:34
|Korona virüsü öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira
26 Şubat 2020 16:17
|Kerkük'te koronavirüs karantinası
26 Şubat 2020 16:08
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
26 Şubat 2020 15:25
|Koronavirüs, Brezilya'da da görüldü
26 Şubat 2020 14:17
|Çin'de koronavirüs'ten iyileşenlerin bir kısmı tekrar hastalığa yakalandı
26 Şubat 2020 14:14
|Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası
26 Şubat 2020 14:11
|Dışişleri Bakanlığından İtalya ve Irak'a seyahat uyarısı
26 Şubat 2020 13:22
|Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü
26 Şubat 2020 13:05