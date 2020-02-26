DSÖ: Paniğe gerek yok, bu bir salgın değil

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında artan korona virüsü vakalarının 'endişe verici' olduğunu söyledi. Ancak Tedros, virüsün kontrol altına alınabileceğini paniğe gerek olmadığını vurgulayarak "Salgın kelimesini dikkatsizce kullanmanın bir yararı yok" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı, İtalya, İran ve Güney Kore'deki yeni korona virüsü vakalarının 'endişe verici' olduğunu söyledi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün hala 'kontrol atına alınabileceğini ve bunun bir salgın anlamına gelmediğini' ifade etti.

Tedros, "Salgın kelimesini dikkatsizce kullanmanın bir yararı yok. Ancak gereksiz korkuya ve sistemlerin aksamasına neden olur" dedi. Tedros, 'salgın' kelimesinin, 'virüsün kontrol altına alınamayacağına işaret ettiğini ve bunun doğru olmadığını' vurguladı. Salı günü İran'a gitmesi beklenen ekibin ise bu ziyareti ertelediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise korona virüsü vakalarının arttığını ancak 'paniğe gerek olmadığını' söyledi. Kluge, ölüm oranının yüzde bir ile iki arasında seyrettiğini ve beş hastadan dördünün hafif belirtiler göstererek iyileştiğini ifade etti. Kluge, İtalya'nın tüm bölgelerinin virüse hazır olması için işbirliğinin arttırılacağını sözlerine ekledi.