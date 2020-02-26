İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yapıldı
|26 Şubat 2020 17:00
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İstanbul Valiliği, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
Paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası için meteorolojik uyarıda bulunuldu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden verilen bilgiye göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara denizinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlere ait fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın yağmurlu olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
Lodos fırtınası esnasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirlerin olunması istendi.
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