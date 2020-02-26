Kardeşler 'savcı' yalanıyla dolandırdı
ANTALYA'da, telefonda kendilerini savcı olarak tanıttıkları F.M.'yi 100 bin lira dolandırdığı öne sürülen Ö.P. ve İ.P. kardeşler, polisin operasyonuyla yakalandı.
|26 Şubat 2020 17:07
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran F.M., kendisini telefonla arayıp 'savcı' olarak tanıtan kişinin, terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle evlerinde arama yapacaklarını söylediğini, gözaltına alınma korkusu yüzünden poşet içine koyduğu 100 bin lirayı kendilerine teslim ettiğini söyledi.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirlediği Ö.P. ve İ.P. kardeşleri yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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