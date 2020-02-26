Yayalara yol vermek için duran araca ambulans çarptı: 6 yaralı
|26 Şubat 2020 17:10
|Yazdır
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yayalara yol vermek için duran araca 112 acil servis ambulansı arkadan çarptı. Kazada karşıya geçmeye çalışanların da olduğu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bismil ilçesine 4 kilometre mesafedeki Yeni köy civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden gelen Süleyman Teğit yönetimdeki 34 UV 5023 plakalı otomobil, Yeni köy mevkisine geldiği esnada yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette gelen ve okulda fenalaşan bir öğrenci için Bismil merkeze gitmekte olan Mazlum Ayaz yönetimindeki 21 BL 295 plakalı ambulans, duran otomobile arkadan çarptı. Ambulansın arkadan çarptığı araç yayalara çarparak refüje sürüklendi. Araçta bulunan Osman Nas, Ayşe Nas ve araç şoförü Süleyman Teğit ile aracın çarptığı yayalar Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zehra'nın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim
26 Şubat 2020 18:00
|Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı
26 Şubat 2020 15:56
|Hastaneye bir süredir gitmeyen doktor evinde ölü bulundu
26 Şubat 2020 13:48
|Patlayan lastiğini tamir etmek yerine, başka aracın lastiğini çaldı
26 Şubat 2020 13:20
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
26 Şubat 2020 12:26
|Gaziantep Valiliğinden arabanın önüne atlayan Suriyeli ile ilgili açıklama
26 Şubat 2020 12:14
|28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
26 Şubat 2020 12:07
|Gaziantep'te bir genç öldürüldü
26 Şubat 2020 11:40
|Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı
26 Şubat 2020 10:13
|İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
26 Şubat 2020 08:17