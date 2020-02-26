Korona virüse karşı ateş ölçer bile kalmadı

Çin'den dünyaya yayılan son olarak İran'da da kendini gösteren korona virüsüne karşı İstanbul'da yaşayan birçok Çinli toplu maske ve ateş ölçer almaya başladı. Eczacı Yılmaz İnanır, "Çinliler, eczanelere gelip toplu halde ateş ölçer ve maske alıyorlar. Ateş ölçer kalmadı, günde 3-4 tane Çinli geliyor, bütün eczaneleri dolaşıyorlar" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan korona virüsünün dünya ülkelerinde de görülmeye başlaması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Son olarak İran'da da görülen virüs için birçok ülkede maske satışları patladı. Virüse karşı tüm dünyada çeşitli önlemler alınırken megakentte yaşayan birçok Çinli de toplu olarak maske ve ateş ölçer almaya başladı. Beyoğlu'ndaki eczanesine her gün 3-4 tane Çinlinin geldiğini belirten Eczacı Yılmaz İnanır, elinde ateş ölçer kalmadığını belirtti. Çinlilerin bölgedeki tüm eczaneleri dolaştığını söyleyen İnanır, talep nedeniyle fiyatların da arttığını ifade etti.

"Ateş ölçer kalmadı"

Çinlilerin bölgedeki birçok eczaneden toplu olarak maske ve ateş ölçer aldığını ifade eden İnanır, "Virüsten dolayı bunlar da kendilerine rant edinmişler. Bu çevredeki eczanelere gelip toplu halde ateş ölçer, maske alıyorlar. Bu rantın üzerine insanlar da fiyatları yükseltmeye başladılar. Birileri bunu rant edinip toplu halde toplamış. Benim 50-100 liralık aldığım cihazlar şu an 250-300 liradan bana geri dönüyor. Ateş ölçer kalmadı, sonuncusu elimde. Çinliler geliyor onlar kendilerine pazar oluşturmuşlar. Buralarda dolaşıyorlar, ateş ölçer var mı diyorlar. Günde 3-4 tane Çinli geliyor, bütün eczaneleri dolaşıyorlar" dedi.