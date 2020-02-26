1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona virüse karşı ateş ölçer bile kalmadı

Çin'den dünyaya yayılan son olarak İran'da da kendini gösteren korona virüsüne karşı İstanbul'da yaşayan birçok Çinli toplu maske ve ateş ölçer almaya başladı.
 26 Şubat 2020 17:13
Yazdır
Korona virüse karşı ateş ölçer bile kalmadı

Çin'den dünyaya yayılan son olarak İran'da da kendini gösteren korona virüsüne karşı İstanbul'da yaşayan birçok Çinli toplu maske ve ateş ölçer almaya başladı. Eczacı Yılmaz İnanır, "Çinliler, eczanelere gelip toplu halde ateş ölçer ve maske alıyorlar. Ateş ölçer kalmadı, günde 3-4 tane Çinli geliyor, bütün eczaneleri dolaşıyorlar" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan korona virüsünün dünya ülkelerinde de görülmeye başlaması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Son olarak İran'da da görülen virüs için birçok ülkede maske satışları patladı. Virüse karşı tüm dünyada çeşitli önlemler alınırken megakentte yaşayan birçok Çinli de toplu olarak maske ve ateş ölçer almaya başladı. Beyoğlu'ndaki eczanesine her gün 3-4 tane Çinlinin geldiğini belirten Eczacı Yılmaz İnanır, elinde ateş ölçer kalmadığını belirtti. Çinlilerin bölgedeki tüm eczaneleri dolaştığını söyleyen İnanır, talep nedeniyle fiyatların da arttığını ifade etti.

"Ateş ölçer kalmadı"

Çinlilerin bölgedeki birçok eczaneden toplu olarak maske ve ateş ölçer aldığını ifade eden İnanır, "Virüsten dolayı bunlar da kendilerine rant edinmişler. Bu çevredeki eczanelere gelip toplu halde ateş ölçer, maske alıyorlar. Bu rantın üzerine insanlar da fiyatları yükseltmeye başladılar. Birileri bunu rant edinip toplu halde toplamış. Benim 50-100 liralık aldığım cihazlar şu an 250-300 liradan bana geri dönüyor. Ateş ölçer kalmadı, sonuncusu elimde. Çinliler geliyor onlar kendilerine pazar oluşturmuşlar. Buralarda dolaşıyorlar, ateş ölçer var mı diyorlar. Günde 3-4 tane Çinli geliyor, bütün eczaneleri dolaşıyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor
26 Şubat 2020 18:44		 Levent Camisi inşaatına başlandı
26 Şubat 2020 18:36
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
26 Şubat 2020 18:12		 Adliyedeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı
26 Şubat 2020 18:07
İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yapıldı
26 Şubat 2020 17:00		 Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri
26 Şubat 2020 16:28
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
26 Şubat 2020 15:43		 Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu
26 Şubat 2020 15:09
Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı
26 Şubat 2020 15:07		 Başkale'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
26 Şubat 2020 13:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:52 - 'Elazığ'daki 62 bin konut tek tek dijital ortama girildi'18:44 - Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor18:40 - Kastamonu'da 1 FETÖ sanığına ceza, 2 sanığa beraat18:39 - CTE, 19 bin personele, 521 eğitim programı uygulayacak18:36 - Levent Camisi inşaatına başlandı18:27 - Bakan Koca: İran'dan gelen vatandaşlarda virüs belirtisi yok18:25 - MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini video ile anlattı18:17 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:14 - Kargo dahil tüm İran uçuşları durduruldu18:12 - Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
18:07 - Adliyedeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı18:00 - Zehra'nın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim17:59 - FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı17:55 - Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde17:54 - HSK, hakim ve savcılar arasından müfettiş alacak17:45 - Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı17:34 - Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi17:32 - Altının düşüşü bugün de devam etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir kaç şehit var 2
Sgk'nın tasarruf önerileri 10
deniz türüç 5
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
hanife 1
Robert Lewandowski 2
24.02.2020 gram altin fiyatları 1
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 2
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam