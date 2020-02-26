Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|26 Şubat 2020 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1310
|6,1320
|6,1570
|6,1580
|Avro
|6,6480
|6,6490
|6,6940
|6,6950
|Sterlin
|7,9380
|7,9780
|7,9470
|7,9860
|İsviçre Frangı
|6,2590
|6,2900
|6,2940
|6,3260
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1150
|6,1650
|6,1350
|6,1850
|Avro
|6,6250
|6,6850
|6,6600
|6,7200
|Sterlin
|7,8990
|8,0460
|7,8980
|8,0450
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