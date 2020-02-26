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İlk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak

Bloomberg'in iddiasına göre, Doğuş Grubu ve Güney Kore'li SK Holdings, e-ticaret platformu n11.com'un olası halka arzı ve diğer seçenekleri değerlendirmek için Citigroup ve Bank of America ile anlaştı. Halka arz gerçekleşirse, Türkiye'de ilk kez bir e-ticaret platformu borsaya açılmış olacak. Ortakların şirkette hisse satışını da değerlendirdiği öne sürüldü.
 26 Şubat 2020 17:20
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İlk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak

Bloomberg'in iddiasına göre, Doğuş Grubu ve Güney Kore'li SK Holdings, e-ticaret platformu n11.com'un olası halka arzı ve diğer seçenekleri değerlendirmek için Citigroup ve Bank of America ile anlaştı. Halka arz gerçekleşirse, Türkiye'de ilk kez bir e-ticaret platformu borsaya açılmış olacak. Ortakların şirkette hisse satışını da değerlendirdiği öne sürüldü.

Doğuş Grubu ve Güney Kore'li SK Holdings'in e-ticaret platformu n11.com'un olası halka arzı ve diğer seçenekleri değerlendirmek için Citigroup ve Bank of America ile anlaştığı iddia edildi.

Bloomberg'in aktardığına göre, Doğuş ve Güney Koreli ortağı, halka arzın ardından n11.com'da azınlık hissesi satışı seçeneğini de değerlendiriyor. Hisse satışının 2021'de olabileceği belirtildi.

2012'de kurulan n11'in bünyesinde 115 binden fazla mağaza ve 14 milyondan fazla ürün bulunuyor.

Türkiye'de e ticaret sektöründe ticaret hacmi 2019'da yüzde 40 artarak 31 milyar TL'ye ulaşmıştı, bu da seyahat harcamaları hariç toplam perakende sektörünün yüzde 5,3'üne denk geliyor.
Memurlar.Net
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