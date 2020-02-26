Öğretmene iftira atan Rektör ceza aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, son günlerde farklı konularla gündeme geliyor.

Genç yaşta bir işletmede veteriner olarak çalışırken "zararlı sucuk" üretmekten hakkında açılan davada ceza aldığı belirlenen rektör Aldemir'in bir öğretmene iftira attığı ve bundan dolayı mahkum olduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Aldemir ile aynı kooperatife ait binada oturan bir okulun müdürü A.Ş ile sorunlar yaşadı.

Okul müdürü A.Ş.'nin eşi 6 ay kooperatifin yönetiminde yer aldı. Bunun üzerine Aldemir ile A.Ş arasında tartışma çıktı. Aldemir, komşularını "zimmetine para geçirmekle" suçladı.

Tartışmalar, tehditlere dönüşünce A.Ş., Aldemir hakkında şikayetçi oldu. Aldemir, öğretmen A.Ş.'nin görev yaptığı okulda "erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu" ileri sürdü.

Bir birleri hakkında 11 dava açan taraflar arasındaki husumet tehditlere vardı. Aldemir, o zamanda okul müdürü olan öğretmene ve işine iftira atmaktan dolayı ceza aldı.

Aldığı hakaret cezasına sinirlenen Aldemir, A.Ş.'nin müdürlük yaptığı okulun bulunduğu mahalle muhtarlığına, okulun öğretmenler odasına, valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'na hakkında "erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu" iddialarını içeren mektuplar gönderdi.

A.Ş, Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aydın Valiliği'ne gönderilen mektuplar nedeniyle soruşturma geçirdi ve açığa alındı.

Adı geçen kurumlara gönderilen mektuplardan haberdar olan A.Ş., Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.

Mektupların Aldemir tarafından yazıldığını öğrenen A.Ş. husumetli bulunduğu kişi hakkında yeni davacı oldu.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2013/508 dosya numarasıyla dava açıldı.

Aldemir, önce üzerine atılan suçu kabul etmedi. Ancak mektuplardaki parmak izi ve ilgili evrakın postaya verilmiş anını gösteren kamera kayıtlarından sonra Aldemir suçunu kabul etti.

Görülen sonraki duruşmalarda "kızgınlıkla böyle bir şey yaptım" diyerek suçlu olduğunu itiraf etti.

Aldemir, mahkemede; "Bu durumlara sinirlenerek iddianame konusu parmak izim olan zarftaki mektubu ben muhtarlığa gönderdim, süreçte yıprandığım için kızgınlıkla böyle bir şey yazdım. Karşı taraf ile barıştık, etki pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" savunmasını yaptı.

12 Mayıs 2014'te karar veren Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Aldemir'in A.Ş.'ye yönelik iftira suçunu işlediği sabit olduğuna karar verdi.

Mahkeme, suçun sübuta eren eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nin 267/1. maddesi uyarınca ekonomik ve sosyal durumu, tarafların şikayetten vazgeçmelerini dikkate alarak Aldemir için önce 1 yıl hapis cezasına hükmetti.

Ardından sanığın iftiradan dönmesi ve etkin pişmanlık göstermesi nedeniyle TCK'nın 269/2 maddesi gereğince 3/4 oranında indirim yaparak verilen cezayı 3 aya düşürdü.

Daha sonra ise sanığın duruşmadaki "iyi hali", "pişmanlığını" beyan etmesi nazara alınarak TCK'nın 62 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 2 ay 15 gün hapis cezası çevirerek erteledi.

Aydın Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne yükselen Aldemir, verilen cezayı temyize taşıdı. Ancak yerel mahkemenin verdiği ceza Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından 11 Aralık 2019'da onandı.

Konu ile ilgili olarak görüşmek için aradığımız Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hakkındaki iddialara cevap vermedi.