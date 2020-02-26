Altının düşüşü bugün de devam etti
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 liradan işlem gördü
|26 Şubat 2020 17:32
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|325,70
|325,90
|323,30
|323,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.146,00
|2.167,00
|2.130,00
|2.151,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|297,00
|301,00
|295,00
|299,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.098,00
|2.018,00
|2.082,00
|2.102,00
|Yarım Ziynet
|1.049,00
|1.059,00
|1.041,00
|1.061,00
|Çeyrek Ziynet
|525,00
|530,00
|521,00
|526,00
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