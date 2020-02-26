1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının düşüşü bugün de devam etti

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 liradan işlem gördü
 26 Şubat 2020 17:32
Yazdır
Altının düşüşü bugün de devam etti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 325,70 325,90 323,30 323,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.146,00 2.167,00 2.130,00 2.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 297,00 301,00 295,00 299,00
Lira(Tam) Ziynet 2.098,00 2.018,00 2.082,00 2.102,00
Yarım Ziynet 1.049,00 1.059,00 1.041,00 1.061,00
Çeyrek Ziynet 525,00 530,00 521,00 526,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17		 Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Şubat 2020 13:12		 Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2020 12:51
Gün ortasında dolar yükselişte
26 Şubat 2020 12:20		 Gram altın 325 lira seviyelerinde
26 Şubat 2020 10:34
Borsa, güne yatay başladı
26 Şubat 2020 10:13		 Dolar güne yükselişle başladı
26 Şubat 2020 09:43
Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL
25 Şubat 2020 18:30		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
25 Şubat 2020 18:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:52 - 'Elazığ'daki 62 bin konut tek tek dijital ortama girildi'18:44 - Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor18:40 - Kastamonu'da 1 FETÖ sanığına ceza, 2 sanığa beraat18:39 - CTE, 19 bin personele, 521 eğitim programı uygulayacak18:36 - Levent Camisi inşaatına başlandı18:27 - Bakan Koca: İran'dan gelen vatandaşlarda virüs belirtisi yok18:25 - MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini video ile anlattı18:17 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:14 - Kargo dahil tüm İran uçuşları durduruldu18:12 - Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
18:07 - Adliyedeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı18:00 - Zehra'nın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim17:59 - FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı17:55 - Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde17:54 - HSK, hakim ve savcılar arasından müfettiş alacak17:45 - Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı17:34 - Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi17:32 - Altının düşüşü bugün de devam etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mert çetin 2
Julia Roberts 1
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 2
bildrimde görülüp de açamadıklarmız 7
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 2
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
İnsan insanın kurdudur 1
Miyazaki 1
mevhibe 2
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam