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Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine ilişkin davanın, yerel mahkemenin hükmünün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülmesine devam edildi.
 26 Şubat 2020 17:45
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Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine ilişkin davanın, yerel mahkemenin hükmünün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 6 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Diğer 4 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, tüm sanıkların sırayla beyanları okudu ve ekleyecek bir şeylerinin olup olmadığını sordu.

Sanıklar, savunmalarını kabul etti, duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz'da bir binbaşının odasına geldiğini, televizyonlarla görüştüğü için bu kişiyle görüşemediğini daha sonrasında ise Üsteğmen Muzaffer Dikencik'in odasına geldiğini, onunla konuştuğunu ve Dikencik'in kendisine "Burayı boşaltma emri aldık" dediğini anlattı.

Temurci, üsteğmene başkanlığı terketmeyeceklerini söylediğini belirterek, "Ben üsteğmene nasihat verdim, üsteğmen 'bizi buradan çıkartın' dedi. Vatandaşlarla halkı karşı karşıya getirmemek için uğraştık. Ağlayan erleri gördüm. Biz cumhurbaşkanımızı havalimanında karşılamak için binadan ayrıldık. İl başkanlığındaki askerlerin otobüslere bindirilerek mekanlarına döndüğü bilgisini aldık. Odamdayken dışarıdan bir el silah sesi duydum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım'ın "Bu dosyanın sanıkları rütbesiz sanıklar, subaylar değil. Her 10 erin başında bir tane uzman var. Bu uzmanların da başında rütbeliler var. 71 kişi il başkanlığına gelmiş. Kimlerle muhatap oldunuz?" sorusuna Temurci, "Ben megafonla direkt vatandaşlara hitap ettim. Mehmetçiğe zarar verilmeyecek diye konuştum." şeklinde cevap verdi.

Başkan Yıldırım'ın "Askerlerin derdest etme girişimi oldu mu?'' sorusuna Temurci, "Hayır olmadı" dedi.

Dinlenen diğer tanıklar da olay günü yaşadıklarını tekrar etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

- Yargıtay 5 sanığın cezasını onadı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası vermişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulmuş, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'e verilen müebbet hapis" cezasını onamış, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozmuştu.

Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozulmuştu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaş Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozulmuştu.
Anadolu Ajansı
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