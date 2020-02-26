1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün eğitimlerinde başarı gösterip sınavları geçen kadın şoförlerden 9'u göreve başladı. Kağıthane Garajı-Beşiktaş arasında İETT otobüs şoförlüğü yapan Feraye Belge, "İnsanlar bizi görünce İstanbul'un trafik stresinden bile kurtuluyor" dedi
 26 Şubat 2020 17:55
Yazdır
Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde

1960'lı yıllarda Sezer Sezin, Belgin Doruk ve Fatma Girik gibi ünlülerin senaryo gereği canlandırdığı şoförlük artık birçok kadının mesleği haline geldi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde toplu taşıma araçları, öğrenci servisleri ve ticari taksilerde bile dikkati çeken kadın şoförler artık İETT otobüsü ile İstanbul trafiğinde. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerde kadın şoförlerin görev yapması yönündeki kararının ardından İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. Sınavları geçen, eğitimlerde başarılı olan kadın şoförlerden 9'u, tamamladıkları hat eğitimlerinin ardından önceki hafta göreve başladı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavdan başarı ile geçen Feraye Belge aldığı hat eğitimi sonrası İstanbul trafiğinde göreve başladı. 54B hat numarası ile Kağıthane Garajı - Beşiktaş arasında İETT otobüs şoförlüğü yapan Feraye Belge, "İnsanlar bizi görünce İstanbul'un trafik stresinden bile kurtuluyor" dedi.

"Trafiğe çıktığımızdan bu yana çok olumlu etki oluşturduk İstanbul trafiğinde"
Belge, "Trafiğe çıktığımız günden itibaren otobüste bizi gören diğer sürücüler de dahil olmak üzere çok olumlu etki oluşturdu bu İstanbul trafiğinde. Sürücülerin de bize karşı yardımcı olmaları diğer meslektaşlarımızın da aynı şekilde insanın stresli iken bile bir anda neşelenmesine sebep olduk. Bizi gören sürücüler inanamayıp tekrar kafasını çevirip bakıyorlar. O an sinirli olan sürücülere bile dikkat ettiğimde yüzünde gülümseme görebiliyorum. Olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Yolcular bu durumdan çok memnun. Hem kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar hem de değişik bir duygu hissettiklerini belirtiyorlar bize karşı. Sayımızın artması yönünde talepleri var" şeklinde konuştu.

"Özellikle çocuklarım bu durumdan gurur duyuyorlar"
Bu konuda en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Belge, "Ailem gururlu tabi ki. Özellikle çocuklarım bu durumdan gurur duyuyorlar. Başta en büyük destekçim eşim. Öncelikle bize bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Eğitimlerimizi sağlayan hocalarımız ve diğer şoför arkadaşlarımızın bize desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yolcular kadın şoförlerden memnun
Yolculardan birisi ise, " Bayan sürücü olumlu bir gelişme. Diğer erkek sürücüler de bizim sürücülerimiz ama insanlar gerçekten kendilerini frenleyebilir. Bu konuda bayanlar biraz daha dikkat eder. İnşallah hep böyle devam eder. Bir tane değil de çoklu olarak trafiğe çıkmalarını isteriz otobüs ve metrobüslerde" dedi. Bir başka kadın yolcu ise, "Bence bu şekilde diğer kadınların da otobüs şoförlüğüne katılması güzel bir şey, daha sık görmemiz lazım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
25 Şubat 2020 02:35		 Hakkari'de 'özel harekat' doğal afetlerde hayat kurtaracak
24 Şubat 2020 20:31
Ceren Damar'ın katilinin avukat: Vicdanım çok rahat
24 Şubat 2020 20:03		 'Özel harekat' polisleri doğal afetlerde hayat kurtaracak
24 Şubat 2020 14:10
Meclisin 'sır katipleri' stenograf yardımcıları yemin etti
24 Şubat 2020 13:24		 Polis memuru, denetimden kaçan aracı böyle durdurdu
23 Şubat 2020 22:26
Literatüre kazandırdığı bitki babasının ismiyle anılacak
23 Şubat 2020 12:16		 Beyoğlu'nda imam, evsizlere camiyi açtı
23 Şubat 2020 09:25
Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri en çok neden şikayetçi?
22 Şubat 2020 22:53		 Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
20 Şubat 2020 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:52 - 'Elazığ'daki 62 bin konut tek tek dijital ortama girildi'18:44 - Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor18:40 - Kastamonu'da 1 FETÖ sanığına ceza, 2 sanığa beraat18:39 - CTE, 19 bin personele, 521 eğitim programı uygulayacak18:36 - Levent Camisi inşaatına başlandı18:27 - Bakan Koca: İran'dan gelen vatandaşlarda virüs belirtisi yok18:25 - MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini video ile anlattı18:17 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:14 - Kargo dahil tüm İran uçuşları durduruldu18:12 - Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
18:07 - Adliyedeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı18:00 - Zehra'nın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim17:59 - FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı17:55 - Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde17:54 - HSK, hakim ve savcılar arasından müfettiş alacak17:45 - Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı17:34 - Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi17:32 - Altının düşüşü bugün de devam etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seni de seni seveni de sevmiyoruz 5
ihtiyaçlar piramidi 2
sahibinden.com reklamı 1
medipol başakşehir 1
Huseyin dumlupınar 3
gs lobisi mi ts lobisi mi güçlü sorunsalı 4
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 2
bir kaç şehit var 2
online bahis 4
deniz türüç 5
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam