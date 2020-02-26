Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde

1960'lı yıllarda Sezer Sezin, Belgin Doruk ve Fatma Girik gibi ünlülerin senaryo gereği canlandırdığı şoförlük artık birçok kadının mesleği haline geldi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde toplu taşıma araçları, öğrenci servisleri ve ticari taksilerde bile dikkati çeken kadın şoförler artık İETT otobüsü ile İstanbul trafiğinde. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerde kadın şoförlerin görev yapması yönündeki kararının ardından İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. Sınavları geçen, eğitimlerde başarılı olan kadın şoförlerden 9'u, tamamladıkları hat eğitimlerinin ardından önceki hafta göreve başladı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavdan başarı ile geçen Feraye Belge aldığı hat eğitimi sonrası İstanbul trafiğinde göreve başladı. 54B hat numarası ile Kağıthane Garajı - Beşiktaş arasında İETT otobüs şoförlüğü yapan Feraye Belge, "İnsanlar bizi görünce İstanbul'un trafik stresinden bile kurtuluyor" dedi.

"Trafiğe çıktığımızdan bu yana çok olumlu etki oluşturduk İstanbul trafiğinde"

Belge, "Trafiğe çıktığımız günden itibaren otobüste bizi gören diğer sürücüler de dahil olmak üzere çok olumlu etki oluşturdu bu İstanbul trafiğinde. Sürücülerin de bize karşı yardımcı olmaları diğer meslektaşlarımızın da aynı şekilde insanın stresli iken bile bir anda neşelenmesine sebep olduk. Bizi gören sürücüler inanamayıp tekrar kafasını çevirip bakıyorlar. O an sinirli olan sürücülere bile dikkat ettiğimde yüzünde gülümseme görebiliyorum. Olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Yolcular bu durumdan çok memnun. Hem kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar hem de değişik bir duygu hissettiklerini belirtiyorlar bize karşı. Sayımızın artması yönünde talepleri var" şeklinde konuştu.

"Özellikle çocuklarım bu durumdan gurur duyuyorlar"

Bu konuda en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Belge, "Ailem gururlu tabi ki. Özellikle çocuklarım bu durumdan gurur duyuyorlar. Başta en büyük destekçim eşim. Öncelikle bize bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Eğitimlerimizi sağlayan hocalarımız ve diğer şoför arkadaşlarımızın bize desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yolcular kadın şoförlerden memnun

Yolculardan birisi ise, " Bayan sürücü olumlu bir gelişme. Diğer erkek sürücüler de bizim sürücülerimiz ama insanlar gerçekten kendilerini frenleyebilir. Bu konuda bayanlar biraz daha dikkat eder. İnşallah hep böyle devam eder. Bir tane değil de çoklu olarak trafiğe çıkmalarını isteriz otobüs ve metrobüslerde" dedi. Bir başka kadın yolcu ise, "Bence bu şekilde diğer kadınların da otobüs şoförlüğüne katılması güzel bir şey, daha sık görmemiz lazım" şeklinde konuştu.