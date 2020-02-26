HSK, hakim ve savcılar arasından müfettiş alacak
|26 Şubat 2020 17:54
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve savcılar arasından müfettiş almak için ilana çıktı. Başvurular 13 Mart'ta sona erecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişliği Alımına İlişkin Duyuru
Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Kurul müfettişi alımı yapılacaktır.
Bu kapsamda; 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve geçici 7 nci maddesinde belirtilen Kurul müfettişliğine atanma şartlarını taşıyan hakim ve Cumhuriyet savcılarının, Kurul müfettişliğine atanma taleplerini içeren dilekçelerini 13/03/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgisine göre bağlı oldukları Başsavcılık veya Komisyon Başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri veya bizzat Genel Sekreterliğimize başvuru yapmaları gerekmektedir.
Tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına saygıyla duyurulur.
İrtibat Bilgileri:
İnsan Kaynakları Bürosu
Tel: 0 (312) 204 17 72
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