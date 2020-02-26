FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı
Samsun'da yakalanan ve FETÖ/PDY'nin sözde asker yapılanmasındaki mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
|26 Şubat 2020 17:59
|Yazdır
Samsun'da yakalanan ve FETÖ/PDY'nin sözde asker yapılanmasındaki mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Y.K'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Salıpazarı ilçesinde görevliyken meslekten ihraç edilen veteriner ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı, dün Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kastamonu'da 1 FETÖ sanığına ceza, 2 sanığa beraat
26 Şubat 2020 18:40
|Tanıklar, darbe gecesi Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları anlattı
26 Şubat 2020 17:45
|Kocaeli'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest
26 Şubat 2020 16:48
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
26 Şubat 2020 16:43
|Mansur Yavaş'tan, Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu
26 Şubat 2020 15:37
|Emniyetten, darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası
26 Şubat 2020 14:41
|Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası
26 Şubat 2020 14:11
|Bombalı eylem hazırlığındaki 10 terörist yakalandı
26 Şubat 2020 13:32
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Şubat 2020 12:19
|Gebelik okulları aktif hale getirilmeli
26 Şubat 2020 10:31