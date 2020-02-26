Zehra'nın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı: Ben bıçak güzeliyim
|26 Şubat 2020 18:00
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Kars'ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, suçunu itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil zanlısı Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir düğünde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanında bir arkadaşıyla birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras'ın bu videoyu 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı belirtildi.
SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan nişanlısı Emrah Öztürk'ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan Zehra Aras'ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras'ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı'nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları gözünü kırpmadan rahat anlatması şaşkınlık yarattı. Tutuklanmasına kadar geçen zamanda herhangi bir pişmanlık belirtisi dahi göstermeyen Zehra Aras'ın olup biteni soğukkanlılıkla anlatması da hayrete düşürdü. Adliye çıkışı gazetecilerin 'Nişanlını neden öldürdün?' sorusuna ise 'Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var" diye cevap vermişti.
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