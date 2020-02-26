Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
|26 Şubat 2020 18:12
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Dün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.
Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayenesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılan tetkiklerinde de koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.
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