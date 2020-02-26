Kargo dahil tüm İran uçuşları durduruldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir' açıklaması yaptı
|26 Şubat 2020 18:14
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