Borsa, günü yükselişle tamamladı
|26 Şubat 2020 18:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kazancıyla 115.171,27 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 806,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile spor oldu.
Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.
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