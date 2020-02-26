CTE, 19 bin personele, 521 eğitim programı uygulayacak
|26 Şubat 2020 18:39
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Hüseyin Turgut, Hasan Erbil ve Karamanmaraş Eğitim merkezlerinde, 19 bin 246 personele, 521 eğitim düzenleyecek
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ünden yapılan açıklama:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Planı
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik, personel eğitim merkezlerinde düzenlenecek eğitimlere ilişkin hazırlanan "2020 Yılı Eğitim Planı" 21/01/2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ'un başkanlığında gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısında kabul edilmiş, 24 Şubat 2020 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından onaylanmıştır.
"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Programı" ile "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Planı" ekte sunulmuştur.
1-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Programı
2- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Planı
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