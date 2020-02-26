'Elazığ'daki 62 bin konut tek tek dijital ortama girildi'
|26 Şubat 2020 18:52
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Elazığ'daki binaların dijital verilerine ilişkin yapılan çalışmayı anlatarak, "Bu bölge 62 bin konut bu haliyle tek tek girildi. Binanın yüksekliği, on santimetre hassasiyetle. İlk gün drone uçurduk. Aldığımız verilerle nerede yıkım var, nerede daha fazla yıkılmış , çatılarda sokağa düşme tehlikesi gibi çalışmayı bunun üzerinden takip etmek ve görmek suretiyle arkadaşlarımızı yönlendirdik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Kurum, Elazığ'da deprem bölgesine ve binaların dayanıklı hale getirilmesine ilişkin olarak, sokak sokak mahalle mahalle gezdiklerini söyledi. Binalara kimlik belgesi gibi belge verdiklerini belirten Bakan Kurum, 81 ilin dijital olarak çekilmiş fotoğrafları olduğunu kaydetti.
Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Buradan aldığımız verileri buraya işlediğimiz zaman hangi mahallelerde hasar durumuna göre yoğunluk arz ediyor, hangi mahalle daha çok hasar var görüyorsunuz. Bu sayede çalışmamızı yönlendirdik. Bu bölge 62 bin konut bu haliyle tek tek girildi. Binanın yüksekliği, on santimetre hassasiyetle. İlk gün drone uçurduk. Aldığımız verilerle nerede yıkım var, nerede daha fazla yıkılmış, çatılarda sokağa düşme tehlikesi gibi çalışmayı bunun üzerinden takip etmek ve görmek suretiyle arkadaşlarımızı yönlendirdik"
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