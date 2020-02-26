Malatya'da itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri yaralı
|26 Şubat 2020 19:03
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Malatya'da, itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza yapan itfaiye aracının bölgede meydana gelen depremlerden dolayı çatılarda tehlike arz eden cisimlerin alınması için kent merkezinden Pütürge ilçesine gönderilen merdivenli araç olduğunu söyledi.
İtfaiye aracının kent merkezine dönüşü esnasında kaza yaptığını aktaran Acar, "Malatya-Pütürge yolunda araç kaza yapmış ve sürücü itfaiye eri Yunus Ateş yaralanmıştır. 112 Acil Servis ekipleri tarafından arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.
Acar ve itfaiye personeli, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralı Yunus Ateş'i ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralı itfaiye personelinin acil servisteki tedavisi sürüyor.
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