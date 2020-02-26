Erzurum Valisi'nden 'koronavirüs tedbiri' açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Erzurum'da tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Olası bir senaryo karşısında tedbir maksatlı buraya gelecek olanları 14 günlük süreçte testlere tabi tutacağız. Öyle bir durumda o insanları şehrin içine atmayacağız." dedi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla toplantı düzenleyen Memiş, burada Erzurum'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Memiş, Erzurum'da ve Türkiye'de bugüne kadar yeni tip koronavirüse rastlanmadığını hatırlatarak sosyal medyada dolaşan bazı iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Devletin gerekli tedbirleri aldığını, resmi organların dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Bazı insanlar ortalığı karıştırmak için bunu kasten yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Elazığ'da deprem olmuş, İstanbul'dan 'göcük altında kaldım' diye tweet atıyor. Bunlar tespit edildi." diye konuştu.

Memiş, başka şehirlerden virüs dolayısıyla Erzurum'a getirilme olasılığı bulunan hastalara ilişkin karantina senaryoları üzerinde çalıştıklarını, hazırlıkların bittiğini ancak illerine herhangi bir hasta sevkinin olmadığını kaydetti.

Memiş, "Olası bir senaryo karşısında tedbir maksatlı buraya gelecek olanları 14 günlük süreçte testlere tabi tutacağız. Öyle bir durumda o insanları şehrin içine atmayacağız. Şu anda şu kadar kişi buraya gelecek şeklinde bir sayımız yok. Zaten diğer şehirlerde gereken tedbirleri alıyorlar. Kendi hastanelerinde onların boyutunu aşan konularda buraya gelecekler, bu da kesinleşmiş bir karar değil." ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki 1500 yatak kapasiteli şehir hastanesinin kentin en iyi hastanesi olduğuna dikkati çeken Memiş, şöyle devam etti:

"Burasının inşaatı bitti. İran'dan Türk vatandaşlarının ülkemize getirilmesi halinde burası hazır. Tıbben virüsün 14 günlük kuluçka dönemi var ve bunun tespitini de yapabilen illerden birisi Erzurum. Dün bilindiği üzere bir Afgan göçmen yüksek ateş ile müşahede altına alındı, testleri negatif çıktı. Buraya eğer Türk vatandaşları da gelirse şehir hastanesi bilindiği üzere izole bir yer. Diğer hastanelerle giriş-çıkışı veya bağlantısı olmayan bir bina."

Memiş, bölgede zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalandığını ve geçişlerin kontrol atında tutulduğunu belirterek göçmenlere yapılan testlerin de negatif çıktığını hatırlattı.

Memiş, "Bütün Türkiye'de devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bu işin üstesinden gelecektir. Eğer ihtiyaç olursa buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Ne Erzurum'da ne de Türkiye'de pozitif vaka bulunmaktadır. Polis arkadaşlarımız, jandarmamız, kaçak göçmenlere müdahale ederken, koruyucu maske ve eldiven takıyor. Vatandaşımız da bunu yanlış anlıyor, 'virüs mü bulaştı?' diyebiliyor. Fakat bu önleyici bir tedbirdir. Panik yapmadan bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlarımız diğer sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanacak"

Bir gazetecinin, "Erzurum'a, karantina altına alınması için 6 otobüs vatandaşın gönderileceği" iddialarını sorması üzerine de Vali Memiş, şu yanıtı verdi:

"Şu an böyle bir şey yok. Biz hazırlığımızı yaptık eğer olursa gereken yapılır. Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi ve Palandöken Devlet Hastanesinde de ihtiyaten tedbirler alındı. Erzurum sağlık alanında önemli bölge merkezi, herhangi bir yer değil. En iyi sağlık birimine sahibiz. Teknolojik aletlerden, tıbbi aletlere, profesyonel sağlık ekibinden diğer imkanlara her anlamda iyiyiz. Erzurum ve bölgede yaşayan insanlarımız ayrıca diğer sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanacaklar. Tedbir amaçlı 500 yataklı olmak kaydıyla hastanelerimizde yerimiz var."