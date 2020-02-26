İkna edilen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
|26 Şubat 2020 19:11
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İçişleri Bakanlığı, aralarında Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da olduğu 5 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmalarıyla, terör örgütü mensupları "Devrim Amed" kod adlı Hüseyin Akdoğan, "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, "Hevijyan" kod adlı Halise Alptekin ve "Akif Kızıl" kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.
Bu arada, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, "Rojda Delila" kod adlı terörist Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 48'e yükseldi.
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