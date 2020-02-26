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İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek uçağı bekliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki tarifeli ve tarifesiz olmak üzere tüm uçuşlar durduruldu. İran'a gitmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerinden gelerek kendilerini alacak boş uçağı bekliyor.
 26 Şubat 2020 19:15
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İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek uçağı bekliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

SGHM'nin resmi Twitter hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki tarifeli ve tarifesiz olmak üzere tüm uçuşlar durduruldu. İran'a gitmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerinden gelerek kendilerini alacak boş uçağı bekliyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında virüsün ölümlere neden olduğu İran'a daha önce Türkiye tarafından tek taraflı olarak uçuşlar durdurulmuştu. SHGM tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup İran'lı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren İran'a ait iki farklı havayolu şirketine ait yolcusuz iki uçak kalkıştan bir süre Türkiye hava sahasına girmeden geldikleri yer olan İran'ın başkenti Tahran'a geri döndü.

Bu uçaklarla İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ise alınan karar sonrası havadaki uçaklarının geri dönmesi nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Bilet işlemlerinin yapıldığı kontuvarın önünde bekleyen yolculardan Meysem Kavasi Tahran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda geldiğini söyledi.

Saat 16.30'da havalimanına geldiğini belirten Kavasi, "Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. 'Daha sonra uçak geliyor' dediler. Herkesin burada evi yok. Herkes otelde kalıyor para bitti. Burada çok kişi bekliyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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