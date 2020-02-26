Dün kovulmuştu, bugün gözaltına alındı
10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
|26 Şubat 2020 19:43
|Yazdır
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınan Erkan N., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcı tarafından sorgulanan Erkan N., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartı ile mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, sorgusunun ardından Erkan N.'yi haftada dört gün karakola giderek imza atması koşulu ile serbest bıraktı.Atakan hakkındaki iğrenç sözleri yüzünden işinden oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kardeşler 'savcı' yalanıyla dolandırdı
26 Şubat 2020 17:07
|Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
26 Şubat 2020 12:53
|FETÖ'nün mahrem imamından fişleme programı itirafı
25 Şubat 2020 21:31
|Avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi
25 Şubat 2020 20:43
|Öğretmenini öldüren öğrenci: İsteyerek yapmadım
25 Şubat 2020 19:43
|Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme
25 Şubat 2020 19:39
|Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa
25 Şubat 2020 19:23
|İşte tutuklanan kaptan pilot'un ilk ifadesi
24 Şubat 2020 23:06
|600 bin liralık vurgun yapan şüpheli hakim karşısına çıktı
24 Şubat 2020 22:21
|Uçak kazasının kaptan pilotuna tutuklama istemi
24 Şubat 2020 18:34