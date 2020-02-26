1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, Sakine öğretmeni tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite öğrenimini tamamlayıp, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi Sakine Çakır'ı(50) telefonla arayıp, azminden dolayı tebrik etti.
 26 Şubat 2020 19:47
Yazdır
Bakan Selçuk, Sakine öğretmeni tebrik etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 8 kardeşin en büyüğü olan Sakine Çakır, Karkamış ilçe merkezine taşınmaları nedeniyle ilkokul 3'üncü sınıftayken okulundan ayrılmak zorunda kaldı. 16 yaşında da ailesi tarafından kuzeniyle evlendirildi.

Evliliğinin 1'inci yılında anne olan Çakır, eşinin de desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı. Ardından da kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazandı.

Üniversitede okul öncesi öğretmenliği okuyan Çakır, mezun olduktan sonra mesleğini yapmaya başladı. 6 yıl Nizip ilçesinde anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Sakine Çakır, 3 yıl önce girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 80 puan alarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'na atandı. Halen burada görev yapan Çakır'ı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefonla arayarak tebrik etti.

Çakır, "Silopi'ye atandım. Ailem Silopi'ye gelmemi istemedi. Sorun çıkardılar. Israr edince 'Gitsin ne de olsa döner gelir' diye düşündüler. Burada üçüncü yılım. Öğrencilerime mümkün olduğu kadar model olmaya çalıştım. Eğitim açısından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komşusunu döven öğretmenin yargılanmasına başlandı
26 Şubat 2020 20:43		 Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı
26 Şubat 2020 20:18
Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene beraat
26 Şubat 2020 19:23		 Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan
26 Şubat 2020 15:28
'20 bin öğretmen kadrosu çok yetersiz, 100 bin olmalı'
26 Şubat 2020 10:16		 Oğlunu kazada kaybeden öğretmenin son görevi
25 Şubat 2020 21:03
Van'da mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
25 Şubat 2020 20:11		 Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje
24 Şubat 2020 23:26
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
24 Şubat 2020 09:18		 Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi
23 Şubat 2020 10:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
KPSS Türkiye 1.si, Bylock kullanıcısı olduğu için elendi
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanını 11 saniye düşündüren soru 1
kuyucaklı yusuf 1
Miyazaki 1
şu an çalan şarkı 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 3
ülkemizde maske fiyatlarının artması 7
Tarantula 2
sadık çiftpınar 1
ihtiyaçlar piramidi 2
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam