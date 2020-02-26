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KPSS Türkiye 1.si, Bylock kullanıcısı olduğu için elendi

Milli Eğitim Bakanlığı dün itibariyle sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavdan elenen KPSS 121 Türkiye 1.'sinin Bylock kullanıcısı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirtildi.
 26 Şubat 2020 19:58
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KPSS Türkiye 1.si, Bylock kullanıcısı olduğu için elendi

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Şubat 2020 tarihi itibariyle, sözlü sınava alınan 60 bine yakın adayın sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

MEB, sözlüde genel olarak adaylara KPSS puanlarının aynısını vermiştir. Sadece kendisiyle ilgili güvenlik riski bulunanlar hariç...

Yine MEB, güvenlik değerlendirmesinde diğer kurumların aksine, aile bilgilerine göre değil sadece kişinin kendisiyle ilgili bilgilere göre değerlendirme yapmaktadır.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, Sosyal medyada, kacsaatolduson adlı FETÖ'nün hesabının yayımladığı ve KPSS Coğrafya 1.si olmasına rağmen sözlü sınavda 55 verilerek elenen adayın, hem Bylock kullancısı olduğu hem de yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu belirtildi.
Memurlar.Net
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