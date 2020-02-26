400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi
Hakkari Yüksekova'da görevli olan 400 komando askeri uçakla Hatay havaalanına geldi.
|26 Şubat 2020 20:06
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Hakkari Yüksekova'da görevli olan 400 komando askeri uçakla Hatay havaalanına geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hakkari Yüksekova'da görevli olan İstanbul 23. Tugayına bağlı 400 komanda, askeri uçakla Hatay'a geldi.
Takviyeye gelen 400 komanda sınır ötesi düzenlenen operasyonla görev alacağı öğrenildi.
Sivil otobüslerle komandoları sınır birliklerine sevk ediliyor.
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