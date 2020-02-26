150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı
|26 Şubat 2020 20:10
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adamı ve karısını yaklaşık 30 bin TL dolandıran şahısların 3 kentte daha benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarken, şahıslar son işlerinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Olay, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ı arayan Musa K. isimli şahıs, kendini jandarma yüzbaşı olarak tanıtıp adının bir cinayet olayına karıştığını söyleyerek çifti yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT timi, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Musa K. (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yaptığı takip sonrası yakalamayı başardı. Zanlıların olayı ticari taksi kiralayarak gerçekleştirdikleri ve benzer yöntemlerle Muğla, Aydın ve Denizli'de yaşlı vatandaşları hedef aldıkları ve dolandırdıkları ortaya çıktı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen JASAT timi Musa K.'yi Aydın'da, Sinan Ş.'yi ise Denizli kent merkezinde kafede otururken kıskıvrak yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ayrı dolandırıcılık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
JASAT timi kısa bir sürede, yaşlı vatandaşların adeta korkulu rüyası haline gelen ve genelde telefonda sahte jandarma rolü oynayan 2 dolandırıcıyı yakalayarak büyük bir başarıya imza attı.
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