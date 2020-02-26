8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
|26 Şubat 2020 20:14
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi'ndeki özel okulda öğrenim gören 8 öğrenci dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Yedikleri gıdadan zehirlendikleri tespit edilen öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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