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Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti! Yüzde 45 değerlendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve projesi yaklaşık 2 yıldır devam eden MenemenAliağaÇandarlı otoyolu, bölgedeki konut piyasasını hareketlendirdi. Bir emlak sitesinin yaptığı araştırmaya göre bölgenin 2 yılda yüzde 45 oranında değerlendiği bildirilirken, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu ise bölgedeki konut fiyatlarının kısa süre içinde yükseldiğini ve otoyol açılışının yapılmasıyla birlikte bu yükselişin devam edeceğini söyledi.
 26 Şubat 2020 21:23
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Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti! Yüzde 45 değerlendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve projesi yaklaşık 2 yıldır devam eden Menemen Aliağa Çandarlı otoyolu, bölgedeki konut piyasasını hareketlendirdi. Bir emlak sitesinin yaptığı araştırmaya göre bölgenin 2 yılda yüzde 45 oranında değerlendiği bildirilirken, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu ise bölgedeki konut fiyatlarının kısa süre içinde yükseldiğini ve otoyol açılışının yapılmasıyla birlikte bu yükselişin devam edeceğini söyledi.

İzmir'in Aliağa ve Çandarlı Limanı ile otoyol kalitesinde bağlantısını sağlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, bölgedeki konut piyasasını hareketlendirdi. 2 yıldır devam eden ve İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşüren proje, seyahat süresinin kısalmasını sağlarken turizm ve sanayi gelişimine de katkı sağlandı ve bu durumdan emlak piyasası da olumlu etkilendi. Bir emlak sitesinin yaptığı araştırmaya göre bölgenin otoyol projesinin devam ettiği 2 yıl içinde yüzde 45 oranında değerlendiği bildirilirken, değer değişimine göre İzmir Menemen'deki konutların son 1 yılda yüzde 11,34, son iki yılda ise yüzde 39,86 oranında değer kazandığı açıklandı.

Öte yandan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu ise bölgedeki konutların fiyatlarının kısa süre yükseldiğini ve otoyol açılışının yapılmasıyla birlikte bu yükselişin devam edeceğini söyledi.

'SÖYLENTİLER BAŞLADI, YATIRIM YAPILDI'

Yolun açılmasıyla ilgili söylentilerin başladığı günden beri İzmir'e birçok yatırımın yapıldığını belirten Güleroğlu, "Özellikle Menemen, Aliağa ve Çandarlı bölgesi ciddi anlamda yatırım aldı. Çandarlı Limanı'nın yapılması da oradaki çalışanların barınmasıyla ilgili inşaatların yapılmasına sebebiyet verdi. Bölgeye bir talep olmaya başladığında fiyatlar da otomatik olarak çıktı. Daha önceki rakamlara baktığımızda 1+1 daireler 110-120 bin TL civarında satılırken şu anda 150-160 bin TL'ye yükseldi. 2+1 daireler ise 180 bin TL civarında iken şimdi 220 bin TL civarında satılıyor. Otoyolun geçtiğimiz günlerde açılışının yapılmasıyla birlikte, bu rakamların biraz daha yukarıya taşınacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'MENEMEN'DE YAPILANMA VAR'

Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte piyasalarda genel anlamda bir hareketlenme olduğunu da ifade eden Güleroğlu, "Şu anda Menemen bölgesinde ciddi bir hareketlenme var. Organize Sanayi Bölgesi kuruldu ve insanlar konut tarzını değiştirmeye başladı. Menemen ve Koyundere'de raylı sistem sonrası konut fiyatlarının değerlendiğini gördük. Menemen bir köydü, şimdi yavaş yavaş yeniden yapılanıyor. 45 yıldır bu yapılanmayı çok net görüyoruz. Otoyol ve raylı sistem Menemen'e avantajlı bir durum sağladı. Aliağa ve Çandarlı bölgesinde de benzer biçimde yatırım söz konusu. Bir yere yatırım yapılıyorsa hem konut fiyatları hem de konut değerleri yükseliyor. Bundan sonraki süreçte bölgedeki konut fiyatlarında dövizdeki istikrara göre bir yükseliş olabilir. Aralık ve ocak ayı arasında genel anlamda bir anda hareketlenme başladı. Tapudaki satışlar geçtiğimiz yıla oranla iki buçuk kat artmıştı. Bu durum mevduat faizlerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Tekrar bu istikrar sağlanırsa gayrimenkulün parlak yılı olabilir" diye konuştu.
DHA
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