Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu Toplantısı sona erdi
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
|26 Şubat 2020 21:33
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