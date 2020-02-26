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Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu Toplantısı sona erdi

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
 26 Şubat 2020 21:33
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Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu Toplantısı sona erdi

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı
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