Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama
|26 Şubat 2020 21:38
|Yazdır
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Aralarında emniyet müdürü Verdi'yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında bugün mahkemeye çıkartılan 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|150 bin liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı
26 Şubat 2020 20:10
|Öğretmene iftira atan Rektör ceza aldı
26 Şubat 2020 17:25
|Düdüklü tencere silah sayıldı
26 Şubat 2020 16:23
|Etkin pişmanlıktan yararlandı, Adnan Oktar suç örgütünü anlattı
26 Şubat 2020 13:57
|Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı
25 Şubat 2020 21:58
|'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu
24 Şubat 2020 23:41
|Ankara'da cinsel istismar davasında iğrenç detaylar
24 Şubat 2020 22:25
|Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı
24 Şubat 2020 21:45
|Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı
24 Şubat 2020 21:16
|Polis memurunu aracıyla sürükleyen sürücü tutuklandı
24 Şubat 2020 20:51