Bakandan Şirin Payzın'a esprili korona virüs yanıt

Gazeteci Şirin Payzın'ın "İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

Payzın, sosyal medya platformu Twitter'da şu ifadeleri kullandı:

"İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?"

Bakan Koca'nın yanıtı ise şu şekilde oldu:

"Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)"