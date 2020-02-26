1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigarayı bırakan klima ustası, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi

Denizli'de, 12 yıl önce sigarayı bırakan klima ustası Mehmet Taş, hayatını sigarayla mücadeleye adadı. Sigaraya verdiği parayı biriktirmeye başlayan, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi. Bu sayede işlerini büyüten, 2 hafif ticari araç ve 1 yarış motosikleti satın alan Taş, çevresindekileri de sigarayı bırakmaya teşvik etmeye başladı. Atıl durumdaki klima gazı dolum tüplerini rengarenk boyayan Taş, kumbara haline getirdiği tüpleri sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz olarak hediye ediyor.
 26 Şubat 2020 21:48
Yazdır
Sigarayı bırakan klima ustası, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi

Denizli'de oturan klima ustası Mehmet Taş (46), 2008 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Taş, anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edildi. Günde 2 paket sigara içen Taş, doktorların tavsiyesi doğrultusunda sigarayı bırakmaya karar verdi. İradesine hakim olan ve sigarayı bırakmayı başaran Taş, günlük olarak sigaraya verdiği paraları biriktirmeye başladı. Mesleğinde kullandığı klima gazı dolum tüpünden kendine kumbara yapan Taş, biriktirdiği parayla hayatına farklı bir yön verdi. 5 yıl boyunca, düzenli olarak para biriktiren Taş, bu sayede işlerini büyüttü. Her yıl bir kumbara dolduran Taş, 5 yıl içinde yaklaşık 90 bin TL para biriktirip 2 hafif ticari araç ve 1 yarış motosikleti sahibi oldu.

SİGARAYLA KUMBARALI MÜCADELE

Sağlıklı bir yaşama adım atan Taş, hayatını da sigarayla mücadeleye adadı. Biriktirdiği parayla yaşamında büyük değişiklikler yapan Taş, işinde kullandığı ve atıl durumda olan klima gazı dolum tüplerini boyayıp kumbara haline getirdikten sonra çevresinde bulunan ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere hediye etmeye başladı. İşinden arta kalan zamanı kumbara yapımına ayıran Taş, bugüne kadar sprey boya ile rengarenk boyadığı kumbaralardan yaklaşık 200 tanesini sigarayı bırakmak isteyenlere hediye etti.

MERAKLA BAŞLADI İLK YILDA 17 BİN TL BİRİKTİRDİ

Yaklaşık 13 kilogramlık kumbaralar sayesinde sigaranın verdiği maddi zararın tespit edilebildiğini kaydeden Taş, "Sigarayı bıraktıktan sonra ne kadar parayı boşa harcadığımı merak ettim ve para biriktirmeye başladım. Kumbaramı 1 yıl sonra açtığımda içinden yaklaşık 17 bin TL para çıktı. İlk 5 yılda 2 araç bir de motosiklet satın aldım. Keşke sigarayı daha önce bıraksaydım, geç kalmışım. Bıraktığım için çok mutluyum" dedi.

'KUMBARA HEDİYE ETTİĞİM KİŞİLER DAHA SONRA TEŞEKKÜR EDİYOR'

Kumbaranın en büyük özelliği kolay açılmaması olduğunu ifade eden Taş, "Daha önce kumbara hediye ettiğim kişiler şu an bana teşekkür ediyor. Eşiyle birlikte sigarayı bırakan bir çifte kumbara hediye etmiştim. Biriktirdikleri parayla bir otomobil aldılar. Sonra bana teşekkür ettiler. Kendi sağlıkları için sigarayı bırakanlara teşekkür ediyorum. Bizim amacımız iyi örnek olmak. İnsanların daha huzurlu ve güzel şeylerle uğraşmaları için sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakan kişi istesin, ona kumbarayı yapar getiririm. Yeter ki sigarayı bıraksınlar. Biz bununla mutlu oluruz. Sevdiğimiz insanların daha uzun ömürlü olması için sigarayı bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Klimasını tamir ettirdiği Taş'tan sigarayı bıraktığını söyleyip kumbara alan oto yıkamacı esnafı Ferhat Bağtur ise "Ben de sigarayı yeni bıraktım. Hediye olan kumbaramı aldım. Verdiği hediyeden dolayı teşekkür ediyorum. Kumbarayı kullanacağım. Her gün içine para atacağım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu
26 Şubat 2020 22:53		 Emekli Orgeneral Köksal son yolculuğuna uğurlandı
26 Şubat 2020 22:48
9 yaşındaki İrfan, Selanik'ten birincilikle döndü
26 Şubat 2020 22:08		 Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03
Maaşının bir bölümünü sokak hayvanlarına harcıyor
26 Şubat 2020 20:53		 Yarın Regaip Kandili
26 Şubat 2020 20:48
8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
26 Şubat 2020 20:14		 'Tarhana' üniversitede masaya yatırıldı
26 Şubat 2020 16:59
TRT canlı yayında talihsiz kaza! Poşet yüzüne yapıştı
26 Şubat 2020 15:10		 İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı
26 Şubat 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - Bir bakanlık, naklen müfettiş ve başmüfettiş alacak23:13 - Koronavirüs, sıcak kemoterapiyle tedavi edilebilir mi?23:08 - Kalp krizi geçiren hastanın taburcu edildiği iddiasına soruşturma23:03 - Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi22:58 - Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü22:53 - İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu22:48 - Emekli Orgeneral Köksal son yolculuğuna uğurlandı22:43 - Bu acıya yürek dayanmaz! Lise öğrencisinden acı haber22:38 - Facebook'tan umut tacirliği yapan reklamlara engel22:33 - Omurga hasarlarının tedavisi için dayanıklı vida ürettiler
22:28 - Maria Sharapova tenisi bıraktı22:23 - Karabük Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması22:18 - Irak'ta koronavirüs nedeniyle okullar 10 gün tatil edildi22:13 - Cumhurbaşkanı, HDP önündeki aileleri telefonla aradı22:08 - 9 yaşındaki İrfan, Selanik'ten birincilikle döndü22:03 - Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor21:58 - İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış21:53 - Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
KPSS Türkiye 1.si, Bylock kullanıcısı olduğu için elendi
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
Bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 4
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 2
arapsaçı 2
kınama 4
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 1
online kurs 1
25.02.2020 thy uçağının acil inis yapması 4
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
Sıpa 3
feed for desire 1
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam