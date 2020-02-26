Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
|26 Şubat 2020 21:53
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Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi
Bu arada, İran'dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.
GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI'NDA DA KURULUYOR
Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.
Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı'daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.
Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek.
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