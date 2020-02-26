Karabük Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

TMSF KAÇ ŞİRKET YÖNETİYOR? İŞTE CEVABI TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Şu an itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü de 25,9 milyar lira seviyesinde. Hemen hemen 10 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip bir yapıya vaziyet ediyoruz. İstihdam sayımız da 40 bin 669