Karabük Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması
Karabük Valiliği, kentte bir kişinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
|26 Şubat 2020 22:23
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Karabük Valiliği, kentte bir kişinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizin korona virüs hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı öğrenilmiştir. İlimizde şu ana kadar hiçbir sağlık kuruluşumuza korona virüs hastalığı şüphesi ile başvuru olmamıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek herhangi bir durum olmadığını belirtir, tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
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