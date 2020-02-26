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Facebook'tan umut tacirliği yapan reklamlara engel

Facebook, dünya genelinde 80 bini aşkın kişide görülen ve 2770 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan corona virüsüne (COVID-19) ilişkin umut tacirliği yapan reklamları engelleyeceğini duyurdu.
 26 Şubat 2020 22:38
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Facebook'tan umut tacirliği yapan reklamlara engel

Yeni tip corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 42'nin üzerinde ülkede ve bölgede görülen virüs nedeniyle 2770 kişi hayatını kaybetti. 81 bin 264 kişide teşhis edilen virüs tüm dünyada panik ve korkuya neden olurken, bu durumdan kendine çıkar sağlamak isteyen firma ve kişiler de çoğalmaya başladı.

UMUT TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Sosyal medya devi Facebook, bu sorunla mücadele etmeye çalışan ilk şirketlerden biri oldu. Business Insider'a konuşan şirket sözcülerinden biri, Facebook'ta corona virüsü salgınını önleyeceğini/tedavi edeceğini iddia eden ya da konu hakkında yanlış bilgilendirme yapan reklamları yasaklayacaklarını, kişi, sayfa ve grupların hesaplarını ise kapatacaklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Corona virüsüne ilişkin insanlarda panik yaratan, örneğin sınırlı stok ibaresi içeren; hastalığı tedavi ya da önleyeceğini garantileyen içeriklerin önlenmesine ilişkin yeni reklam politikamızı uygulamaya geçirdik. Facebook Marketplace'de de aynı tip söyleme sahip paylaşımlar için bu uygulama devrede olacak."

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü COVID-19 hakkında komplo teorileri ve yanlış bilgiler içeren tüm yayınların platformdan kaldırılacağını açıklamıştı.

Son zamanlarda, Facebook'ta özellikle Marketplace ve gruplarda kullanıcılar maske satışına ilişkin paylaşımlar yapıyor.
Memurlar.Net
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