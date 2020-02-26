Bu acıya yürek dayanmaz! Lise öğrencisinden acı haber
|26 Şubat 2020 22:43
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İzmir'in Dikili ilçesinde, lise öğrencisi G.B.B. (17), kendini iple ranzaya asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Salimbey Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde 9. Sınıf öğrencisi G.B.B., odasındaki ranzaya bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.
Kızını okula gitmesi için uyandırmak amacıyla odasına giden anne İ.B. korkunç manzarayla karşılaştı. Acılı annenin feryatları üzerine odaya gelen baba S.B., mutfaktan aldığı bıçakla ipi keserek kızını kurtarmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, lise öğrencisi G.B.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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