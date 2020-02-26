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İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu

İngiliz doktorların tedavi edemedikleri 58 yaşındaki Moir Martyn Rawson isimli İngiliz vatandaş, hastalığının çaresini Türkiye'de buldu.
 26 Şubat 2020 22:53
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İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu

İngiliz doktorların tedavi edemedikleri 58 yaşındaki Moir Martyn Rawson isimli İngiliz vatandaş, hastalığının çaresini Türkiye'de buldu.

İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Moir Martyn Rawson, 9 yıl önce ülkesinde sağ kalçasından bir ameliyat geçirdi. Kalçasına metal protez takıldığı için zamanla sağlık sorunları başlayan Rawson, geçen sürede şiddetli ağrılar ve hareket kayıpları yaşadı. Rawson'a metal protezin porselen protez ile değiştirilmesi gerektiğini aktaran İngiliz doktorların, ameliyatı kendilerinin yapamayacağını söylediği belirtildi. Sağlığına kavuşmak için konuyla ilgili sağlık paketlerini araştırmaya başlayan İngiliz vatandaş, Eskişehir'de ameliyatının yapıldığını öğrendi. Hemen Türkiye'ye uçan İngiliz vatandaş, Eskişehir'de özel bir hastanede kalçasından başarılı bir operasyon geçirdi. Daha sonra 58 yaşındaki Rawson, ameliyattan 5 gün sonra fizik tedavi için, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nin yolunu tuttu.

"Zorlukla ayakta durabiliyordu, artık rahatlıkla yürüyebiliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, İngiliz vatandaşın tedavi için kendilerine ilk geldiği gün ayakta duramadığını, şimdi ise rahatlıkla yürüdüğünü ifade etti. Tünerir, "İngiltere'de 2011 yılında sağ kalçasından hastamıza metal bir protez takılmış kalça rahatsızlığı nedeniyle. Yıllar içerisinde vücutta metale verilen reaksiyon sonrasında hastanın sağ tarafında şiddetli ağrı ve uyuşma nedeniyle hareket kaybı şikayetleri olmuş. İngiltere'de gittiği doktorlar tarafından, bu metalin alınıp farklı bir porselen protez yapılması önerilmiş fakat doktorlar orada yapamayacaklarını söylemişler. Hastamız da araştırmaları sonrasında Eskişehir'de bu ameliyatın yapıldığını ve ameliyat sonrasında da rehabilitasyon yapıldığını öğrenmiş ve ülkemizdeki şehirlerden Eskişehir'i tercih etmiş. Burada ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Önceki metal protez çıkarılıp yerine porselen protez takılmış. Hasta bize geldiğinde ameliyat sonrasında 5'inci günündeydi. Metal protez çıkarıldıktan sonra sağ tarafındaki uyuşma azalmış fakat tam yürüyemiyordu, sadece zorlukla ayakta durabiliyordu. Geldiği günden itibaren rehabilitasyona başladık. Şu anda rehabilitasyon sürecinin 6'ncı günündeyiz. Hastamız artık rahatlıkla yürüyebiliyor. Kalça bölgesinde hiç ağrısı kalmadı ve kas gücü arttı" diye konuştu.

"Tedavim çok iyi sonuç verdi"

Tedavisi sürecinin olumlu sonuç verdiğini belirten Rawson, "İngiltere'de kalça protezimin değişmesi operasyonunu geçirecektim, ama oradaki doktorlar bu işlemi yapamayacaklarını söylediler. Ben de bu sebeple Türkiye'yi tercih ettim. Türkiye'ye geldiğimde çok iyi ağırlandım. Tedavim çok iyi sonuç verdi. Tedavinin ardından rehabilitasyon programı için buraya geldiğimde de birinci sınıf bir misafirperverlikle karşılaştım. Şu anda halimden çok memnunum" dedi.

Son olarak Türkiye'deki sağlık hizmetini çok beğendiğini söyleyen Rawson, şunları söyledi;

"Türkiye'deki sağlık hizmeti seçeneklerini incelerken buradakini çok beğendim. Buradaki tedavi, cerrahi operasyon, operasyon sonrası işlemler, otel ve ağırlama dahil olmak üzere her şey ayarlandığı için bana burası daha avantajlı geldi. Benim durumum zaten biraz sıra dışıydı. Metal protez kullanımından kaynaklı yaşanabilecek bir durumdu. Sağ tarafımda çok fazla ağrım vardı. Başımdan parmak ucuma kadar hissettiğim ağrılarım oluyordu ve her gün artıyordu. Ameliyattan 2 gün sonra zaten iyileşmeyi hissetmiştim. Buradaki rehabilitasyon süreci bitmese bile kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım."
İhlas Haber Ajansı
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