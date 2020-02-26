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Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi

Psikolojik sorunlarının olduğunu iddia ettiği kızını başından vurarak öldüren emekli başkomiser Kemal A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsis istemiyle iddianame hazırlandı.
 26 Şubat 2020 23:03
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Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi

Psikolojik sorunlarının olduğunu iddia ettiği kızını başından vurarak öldüren emekli başkomiser Kemal A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fatih'te Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta 24 Kasım 2019 tarihinde, emekli başkomiser birlikte yaşadığını kızı Nihal A.'yı uyurken başından tabancayla vurarak öldürmüş, daha sonrasında 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etmişti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihal A.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırmış, emekli başkomiser Kemal A. ise kızını vurduğu tabanca ile polis ekiplerine olay yerinde teslim olmuştu.

Sağlık ekiplerince Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nihal A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, emekli başkomiser ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, emekli başkomiser Kemal A. 'şüpheli' olarak yer aldı. Şüpheli Kemal A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, psikolojik bunalımda olduğunu ve bu durumun engelli olan kızına zarar vermemesi için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İddianamede, şüpheli Kemal A.'nın 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Kemal A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
İhlas Haber Ajansı
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