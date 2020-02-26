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Mersin'de taşlanan trenin makinisti yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.
 26 Şubat 2020 23:22
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Mersin'de taşlanan trenin makinisti yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yeni Hal hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den aldığı yükle Adana'ya seyir eden 24 binlik yük treni hal hemzemin geçidi yakınlarına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu.

Atılan taşlarla makinist Kadir Ö. başından yaralandı. Yaralı olarak treni Tarsus istasyonuna kadar getiren makinist Kadir Ö. burada 112 ekiplerince alınarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trene taş atanlarla ilgili arama ve soruşturma çalışması başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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