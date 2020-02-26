Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
|26 Şubat 2020 23:28
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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı pazartesi günü 1.685 dolarla son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte koronavirüs salgınına ilişkin endişeler etkili oldu.
Pazartesi günü görülen zirvenin ardından bugün altının ons fiyatı 1.644 dolardan işlem görüyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerde Türkiye'de de vatandaşların yoğun bir şekilde tercih ettiği bir yatırım aracı olan altındaki yükseliş şimdilik durulmuşa benzese de altın fiyatlarında umulmadık bir 'Bernie' sıçraması yaşanabilir.
SON HAFTALARDA ÖNE ÇIKTI
ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday belirleme sürecine girdi. Son haftalarda, Bernie Sanders aday adayları arasında öne çıkmaya başladı. Bernie Sanders'ın 3 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına çıkması ve seçimi kazanması şu anda piyasalar için olumsuz bir senaryo olarak görünüyor.
Kendisini 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders 'gelir adaletsizliğini' seçim kampanyasının merkezi haline getirmiş durumda. Sanders seçilmesi durumunda zenginlerden ve sermaye piyasası kazançlarından daha yüksek vergi almayı, sağlanan ek gelirlerle de tüm ABD vatandaşlarına ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti vermeyi vaat ediyor.
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