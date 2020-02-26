1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer

Ünlü yatırımcı Peter Schiff, 3 Kasım'daki ABD seçimlerinde bedava eğitim ve sağlık vaadinde bulunan Bernie Sanders'ın seçilmesi durumunda seçimin ertesi günü altının ons fiyatının 2.000 doları geçeceğini bildirdi. Schiff'e göre piyasa Sanders'ın başkan seçileceğine inanırsa bu seviye daha önceden de aşılabilir
 26 Şubat 2020 23:28
Yazdır
Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı pazartesi günü 1.685 dolarla son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte koronavirüs salgınına ilişkin endişeler etkili oldu.

Pazartesi günü görülen zirvenin ardından bugün altının ons fiyatı 1.644 dolardan işlem görüyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerde Türkiye'de de vatandaşların yoğun bir şekilde tercih ettiği bir yatırım aracı olan altındaki yükseliş şimdilik durulmuşa benzese de altın fiyatlarında umulmadık bir 'Bernie' sıçraması yaşanabilir.

SON HAFTALARDA ÖNE ÇIKTI

ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday belirleme sürecine girdi. Son haftalarda, Bernie Sanders aday adayları arasında öne çıkmaya başladı. Bernie Sanders'ın 3 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına çıkması ve seçimi kazanması şu anda piyasalar için olumsuz bir senaryo olarak görünüyor.

Kendisini 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders 'gelir adaletsizliğini' seçim kampanyasının merkezi haline getirmiş durumda. Sanders seçilmesi durumunda zenginlerden ve sermaye piyasası kazançlarından daha yüksek vergi almayı, sağlanan ek gelirlerle de tüm ABD vatandaşlarına ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti vermeyi vaat ediyor.

Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17
Altının düşüşü bugün de devam etti
26 Şubat 2020 17:32		 Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Şubat 2020 13:12		 Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2020 12:51
Gün ortasında dolar yükselişte
26 Şubat 2020 12:20		 Gram altın 325 lira seviyelerinde
26 Şubat 2020 10:34
Borsa, güne yatay başladı
26 Şubat 2020 10:13		 Dolar güne yükselişle başladı
26 Şubat 2020 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:45 - MSB: İdlib'te 2 asker şehit oldu 2 asker yaralandı00:19 - Konya'da 'şivlilik' geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi00:02 - 27 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kazandıran Şubatta Son 2 gün23:43 - Müdür yardımcısı intihar etmişti, kimse kalmak istemiyor23:38 - İdlib'den acı haber: İki askerimiz şehit oldu23:34 - Numan Kurtulmuş: Türkiye bu kadarını kaldıramaz23:28 - Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer23:27 - Bakan Gül ve Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi23:22 - Mersin'de taşlanan trenin makinisti yaralandı
23:17 - Bir bakanlık, naklen müfettiş ve başmüfettiş alacak23:13 - Koronavirüs, sıcak kemoterapiyle tedavi edilebilir mi?23:08 - Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadığı iddiası23:03 - Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi22:58 - Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü22:53 - İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu22:48 - Emekli Orgeneral Köksal son yolculuğuna uğurlandı22:43 - Bu acıya yürek dayanmaz! Lise öğrencisinden acı haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Kazandıran Şubatta Son 2 gün
Konya'da 'şivlilik' geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
27 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
MSB: İdlib'te 2 asker şehit oldu 2 asker yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 3
yeşil üzüm 5
covid 19 2
online bahis 4
Sgk'nın tasarruf önerileri 10
melemen 3
mevhibe 2
istibra 2
kuramer 3
arapsaçı 2
SON İLANLAR
SGK, AB projesi desteğiyle 5 sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam