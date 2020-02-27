1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz

İdlib'de Neyrab'ı Esed'den geri alan muhaliflerin zırhlı araçla T-72 tankını kovalaması büyük ilgi görürken herkes kahramanı merak eti. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ebu Abbas, "Şu anda cepheye savaşa gitmem gerekiyor. Akşam dönebilirsem görüşürüz inşallah" oldu.
 27 Şubat 2020 06:20
Yazdır
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz

İdlib'in Neyrab beldesini 7 Şubat'ta rejimin elinden geri alan Suriyeli muhalifler, rejim ve İran milislerine diz çöktüren operasyonun görüntülerini yayınladı. Aksiyon filmlerini aratmayan videoda, Türkiye'de imal edilmiş 15 tonluk bir zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) binen muhalif askerlerin, rejime ait 45 tonluk T-72 tankını kovaladığı anlar görülüyordu. Başta sosyal medya olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandıran kovalamaca sahnesi, "ACV-15, T-72'ye karşı" başlığı ile servis edilerek büyük ilgi gördü. Dünyayı şaşkına çeviren görüntülere, "Rejim tankını bizim askerimiz kovaladı" diyerek birçok farklı silahlı grup sahip çıksa da, çok sayıda yerel kaynağın teyit ettiği gerçek kahramana Yeni Şafak ulaştı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SÜRDÜM

Adı Ebu el-Abbas... Maar'ed Numan'a bağlı Kefr Nubl'da doğmuş. Önceki gün telefonla irtibat kurarak kendisini İstanbul'dan aradığımızı ve görüşmek istediğimizi söyledik. Ancak savaşın soğuk tarafını tokat gibi yüzümüze çarpan bir cevap aldık: "Şu anda cepheye savaşa gitmem gerekiyor. Akşam dönebilirsem görüşürüz inşallah."

Akşam saatlerinde cepheden dönen Abbas, daha önce hiçbir basın mensubuyla görüşmediği için biraz çekingen davrandı. Video görüntüsü istemediğimizi, telefonla görüşmenin yeterli olacağını belirtince rahatladı ve ardından bir asker kesinliğinde cevaplar verdi. Çatışmalar sırasında ilerlerken 500 metre uzaktaki tankı fark ettiğini ve hiç düşünmeden onu uzaklaştırmayı düşündüğünü aktaran Ebu Abbas, o anları şöyle anlattı:

O TANKI VURUNCA VURULDUK

"Kullandığım araçla arkadaşlarımla birlikte düşmana doğru gidiyordum. Tankı görür görmez üzerine giderek onu vurmayı düşündüm. Tanka hedef olursam şehit olur, Rabbime kavuşurum diye düşündüm. Ama şehit olmak nasip olmadı. Aracımı tankın üstüne sürdüm, hedef almamak için de sürekli manevra yaptım. Onu bir süre uzaklaştırınca ileride rejim askerlerinin olduğunu gördüm. Güdümlü füzeyle vurulma tehlikesi vardı, geri çekildim. Aracı biraz geride durdurduk. Yanımda bulunan bir arkadaşım aracın içinden çıktı ve az önce kovaladığımız tankı RPG roketatarla vurdu. Ancak daha sonra bizim aracımız da hedef oldu."

Resim attı cepheye gitti

ZPT ile adeta destan yazan Ebu Abbas'a birkaç soru daha sormak istesek de bu mümkün olmadı. "Çok acelem var. Kusura bakmayın" diyen Abbas, birkaç gündür üzücü haberlerin geldiği Kefr Nubl cephesine gideceğini söyledi. Kendisinden bize yeni çekilmiş bir resmini göndermesini istedik. Daha bir hafta önce arkadaşlarıyla çekilen bir resmini gönderen Abbas, "Müsait olunca yeni resim de atarım" dedi. Ancak Ebu Abbas'a bir daha ulaşamadık.

Hamza Hıdır
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokalaşmadığı için vatandaşlık belgesi alamadı
27 Şubat 2020 10:06		 Dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı
27 Şubat 2020 09:28
Muhalifler İdlib'de Serakib kasabasını geri aldı
27 Şubat 2020 08:22		 750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı
27 Şubat 2020 08:09
ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi
27 Şubat 2020 08:07		 İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
27 Şubat 2020 07:15
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
27 Şubat 2020 07:12		 Irak'ta koronavirüs nedeniyle okullar 10 gün tatil edildi
26 Şubat 2020 22:18
3 ülkede daha koronovirüs tespit edildi
26 Şubat 2020 21:28		 Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
26 Şubat 2020 20:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
İl İmamı: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu'nu hallettik
İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir aylığına yazan nickler 1
gs lobisi mi ts lobisi mi güçlü sorunsalı 1
online bahis 4
istibra 2
kuyucaklı yusuf 1
Başkası yapinca sorun olmazken biz yapinca sorun olmasi 2
Tarantula 2
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
yeşil üzüm 5
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
SON İLANLAR
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam