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İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor

Koronavirüse karşı hiçbir ciddi önlem almayan İran, vakaların görüldüğü bölgeleri karantinaya almamak için inat ediyor. Karantina fikrine şiddetle karşı çıkılan İran'da, vatandaşlar, "şifa bulmak" için türbelere yönlendiriliyor
 27 Şubat 2020 07:15
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İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor

Çin'in Vuhan eyaletinden sonra virüsün en hızlı yayıldığı İran'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 139'a çıktığını bildirdi. Ülkenin 13 eyaletinde görünen koronavirüs salgınına 5 eyalet daha eklendi. Son bilgilere göre, koronavirüs vakasının görüldüğü eyaletler Kuhgiluye ve Boyer Ahmed, Loristan, Huzistan, Erdebil, Sistan ve Beluçistan ile 18'e ulaştı.

GELİN ŞİFA BULUN!

Sayının her geçen dakika arttığı İran, karantina uygulamamak için direniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina fikrine şiddetle karşı çıkılan İran'da, vatandaşların yoğun şekilde ziyaret ettiği Hz. Masume Türbesi ve Cemkeran Camii gibi dini mekanlara yönelik ziyaretler de adeta teşvik ediliyor. Kum kentindeki Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi, "Biz bu mukaddes türbeyi darüşşifa biliyoruz. Darüşşifa; yani halk gelip cismi ve ruhi hastalıklarına şifa bulsun. Burası açık kalmalı ve halk gelmeli" diyerek yeni bir skandala imza attı. Öte yandan İran'da okulların tatil edilmesi ve toplantıların iptal edilmesi gibi konular önerilirken İmam Rıza Türbesi'nin yer aldığı Meşhed'de bir etkinlik düzenlendi. Znara Kazık isimli ritüele koronavirüsten kurtulmak amacıyla binlerce insanın katıldı.

ÜLKEYE YAYILIR

İran'ın Kum ve Meşhed gibi kutsal beldelerin karantinaya alınmasını şiddetle reddettiğini hatırlatan İRAM Araştırmaları Merkezi'nden Araştırmacı Sertaç Sarıçiçek, "İran yönetimi adera birer kalesi konumundaki bu bölgeleri kapatmak istemiyor. Ancak buralardaki insan yoğunluğu, virüsün diğer bölgelere yayılma ihtimalini artırıyor. Kum şehrinin karantinaya alınmaması sonucunda virüs tüm ülkeye yayılıyor" dedi.

AÇIKLAMIYORLAR

İran'nın koronavirüsle mücadelesinde paylaşılan resmi rakamlar da inandırıcı değil. Virüs bulaşan kişi sayısının ilk önce 61 olarak açıklandığını hatırlatan Sarıçiçek, "Bu sayı daha sonra 95'e yükseldi Son verilere göre ölü sayısı 19 olurken, hastalıktan etkilenenlerin sayısı 139 olarak açıklandı. Hiçbir grip salgınında ölüm oranı bu kadar yüksek olmaz. Bu verilere göre hastaların neredeyse 10'da biri ölüyor. Ölüm oranının yüksekliği Tahran yönetiminin rakamları net olarak açıklamamasından kaynaklanıyor olabilir" diye konuştu.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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