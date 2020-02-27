Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamenin ek belgelerinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yazdığı yeni bir mektup daha çıktı. Mart 2009'da yazılan mektupta, Altaylı'nın Güneydoğu'daki gençleri bir terör örgütünün kucağından alarak, başka bir terör örgütü için yetiştirmek amacıyla çalışmalar yaptığı dikkat çekiyor. Mektupta, Altaylı, Güneydoğu'da PKK'ya katılan gençlerin azaltılması için örgütün okullarının buralarda yayılması gerektiğini anlatıyor. Konuyla ilgili TSK'nın hassas noktalarında görev yapan kişilerle görüştüğünü kaydeden Altaylı mektubunda "Muhataplarıma şu suali ilettim 'Fetullah Gülen'i sevenlerin kurdukları okulların, kursların, yurtların havasını koklamış, buralarda birazcık eğitim görmüş yavrularımızın terör örgütüne katılmaları mümkün mü? Hemen aldığım cevap 'Hayır mümkün değil' olmuştur. Bugün peşin hükümlerinden sıyrılmış, iyi niyetli asker, sivil birçok güvenlik görevlisinin geldiği nokta budur" ifadelerini kullanıyor.

MGK'DAN TAVSİYE KARARI

Mektupta, önerisini 'işte anahtar' ve 'işte formül çözüm' olarak vurgulayan Altaylı'nın FETÖ'nün okulları için Milli Güvenlik Kurulundan tavsiye kararı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. 140 ülkede bine yakın örgüte ait okulun olduğunu anlatan Altaylı'nın mektubunda "Hamiyetperver insanlar Güneydoğu vilayetlerimizde bunun çok daha fazlasını yapacak manevi ve maddi güce sahiptir. Güneydoğu vilayetlerimizde bu ruhla gösterilecek eğitim faaliyetleri gençlerin terör örgütüne katılmalarını büyük ölçüde önleyecektir" sözleri yer alıyor. Mektupta şu ifadeler dikkat çekiyor: Biz kendimiz (izninizle şahsım) perde arkasında kalarak Genelkurmay Başkanlığının sempatisine ve bu kurumla iyi ilişkilere sahip siyaset bilimci, sosyolog, terör uzmanı, hukukçu bazı kimselere böyle bir ilmi çalışmayı yaptıralım. Şu anda Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görevli bazı arkadaşları da işin içine katmak mümkündür. Ben bunları büyük ölçüde hazırladım. Rapor gerçekten mükemmel olmalıdır. Bunu bir şekilde Kurul üyelerine ulaştıralım. Kurulun Güneydoğuda gösterilecek eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiği şeklinde bir tavsiye kararı almasını sağlamaya çalışalım.

KENDİLERİNE ÇEKME ÇABALARI

Altaylı, söz konusu kararla TSK'da örgüte katılmayan bazı isimleri de kendilerine çekebileceklerini aktararak "Askeri cenahta hakikatte iyi niyetli ve temiz, fakat içinde bulundukları çevrenin etkisi ile yanıltılmış çok sayıda insan vardır. Biz böyle bir çalışma ile bunları aydınlatılmış ve hizmet kervanına katılmış olacaklardır" diyor.

Ebru Karatosun